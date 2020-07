Natürliches Deo vs. Antitranspirant: Was ist besser?

Lange Zeit hast du in Sachen Achselhygiene bei Sprays, Roll-ons und Co. nur auf zwei Kriterien geachtet: den Duft und der Fähigkeit, Achselschweiß zu unterbinden. Ein 48 Stunden Schweißschutz, das auch noch angenehm riecht, war die beste Wahl in der Drogerie. Dabei hast du dich höchstwahrscheinlich – wie viele andere – nicht einmal gefragt, ob es sich bei deinem Produkt nun um ein herkömmliches Deo oder ein Antitranspirant handelt. Hauptsache es wirkt. Aber heutzutage haben wir ein erhöhtes Bewusstsein dafür, was tatsächlich in den Produkten enthalten ist, und es stellt sich beim Kauf nicht mal mehr nur die Frage, ob du ein Antitranspirant oder ein Deo holen solltest, sondern sogar, ob es nicht besser wäre, auf natürliche Alternativen auszuweichen.