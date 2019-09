Ugh, wir haben schlechte Neuigkeiten für Badebomben-Fans

Gemäss Michael Cackovic, von der Universität in Ohio, leben zirka zehn bis zwanzig Bakterien in unserem Intimbereich und halten den ph-Wert zwischen 4 und 4.5. Diese friedliche Koexistenz kann aber ziemlich schnell durcheinander gebracht werden – und dazu sind Badebomben in der Lage. Die chemischen Inhaltsstoffe bringen den ph-Wert aus dem Gleichgewicht und dann haben Bakterien und Viren ein leichtes Spiel. Vor allem glitzernde Badebomben sind ein Risikofaktor. Die schimmernden Partikel können zu Reizungen, Schwellungen und Schmerzen führen.