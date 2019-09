Muss ich das Social-Media-Verhalten meiner Freunde mögen?

Es hat mich oft verwundert oder belustigt, aber an manchen Tagen auch geärgert. Geärgert hat es mich vor allem, weil ich nicht über meine Freunde urteilen wollte. Das tat ich aber. Leider. Weil ich sehe, wie sie sich Aufmerksamkeit und Bestätigung von fremden Menschen in Form eines Klicks holen. Weil manches mehr Schein als Sein ist. Weil ich diese immer wieder gleichen Posen irgendwann nicht mehr sehen konnte. Der laszive Blick nach links in die Ferne, der Gang über die Straße in dem Outfit, was akribisch zusammengestellt wurde. Nicht zu vergessen die Designer-Marken, welche unbedingt noch unter dem OOTD markiert werden mussten. Andere sollen schließlich sehen, dass man sich nur in edlen Stoffen umhüllt. Und dann dieses Zurechtrücken am Tisch. Die Brille kommt neben das Smartphone in der Moschino-Hülle, dieses wiederum nimmt Platz neben dem veganen Sieben-Euro-Smoothie. Klick, Klick, Post.