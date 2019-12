Sind wir mal ehrlich: Eigentlich ist es absurd, dass tierversuchsfreie Beauty-Produkte noch immer nicht die Norm sind. Allein schon die Tatsache, dass wir beim Kauf eines Lippenstifts ständig überlegen müssen, ob es an einem kleinen Babyaffen getestet wurde, ist im Grunde einfach nur traurig. Tierversuche in der Kosmetikbranche sollten schon längst der Vergangenheit angehören. Aber wie bei vielen Dingen, die in unserer Welt schief laufen, sind sie nun mal weiterhin gang und gäbe.