Ich dachte, meine Anfälle wären „nur in meinem Kopf“ – ich lag falsch

Funktionelle neurologische Störungen beeinträchtigen die Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu senden und zu empfangen. Als Menschen verfügen wir über unterbewusste „Vorlagen“ dafür, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Wenn wir zum Beispiel eine Rolltreppe betreten, passt sich unser Gehirn automatisch daran an, sodass uns die Bewegung der Rolltreppe nicht aus dem Gleichgewicht wirft. Mit einer FNS ist es hingegen so, als würdest du auf eine Rolltreppe steigen, die sich nicht bewegt. Du siehst zwar, dass sie nicht fährt – doch setzt dein Gehirn deine Augen quasi außer Kraft und tut so, als würde sich die Rolltreppe sehr wohl bewegen. Das fühlt sich dann so an, als würdest du ins Taumeln geraten. FNS können sich in Form diverser Symptome zeigen; die häufigsten sind aber Krampfanfälle, Zuckungen, Schwäche der Gliedmaßen, reduzierte Empfindungen an manchen Körperstellen, Tics und Schwindel. Diese werden häufig von Erschöpfung, Schmerzen, Kopfschmerzen und Unruhe begleitet. Mark Edwards , Professor für Neurologie am Londoner King’s College und FNS-Spezialist, schreibt: „In der Vergangenheit wurde psychologisches Trauma , oder allgemeiner ‚ Stress ‘, als auslösender Faktor betont. … Das heißt jedoch nicht, dass alle oder auch nur die Mehrheit der FNS-Betroffenen solche Erfahrungen gemacht haben. Es bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass solche stressigen Erlebnisse der direkte Auslöser einer FNS sind.“