Wie es ist, mit Borderline zu leben und zu lieben

Wir stritten ständig. Freund:innen ermutigten uns dazu, es mit einer Paar-Therapie zu versuchen, aber ich sah keinen Sinn darin. In meinen Augen war die Beziehung einfach nicht mehr zu retten. Wenn wir professionelle Hilfe in Anspruch genommen hätten, hätten wir uns öffnen und unsere Gefühle offenbaren müssen, um so ein starkes Selbstwertgefühl und Vertrauen in die Beziehung zu entwickeln. Das war das Letzte, das ich tun wollte. Psychologin Dr. Shani Ram du Sautoy erklärt, was für eine wichtige Rolle Kommunikation in Beziehungen spielt, in denen eine Person von BPS betroffen ist: „Setze mit deiner besseren Hälfte zusammen Grenzen. Wenn du die Verantwortung für deine Entscheidungen übernimmst, kannst du so damit aufhören, dich auf eine Art und Weise zu verhalten, die du selbst als inakzeptabel ansiehst. Das wiederum ermöglicht es, deine Beziehung zu festigen.“