Alles, was ich gerne vorher über meine Brustverkleinerung gewusst hätte

Als ich am Tag der Operation mein Krankenhaushemdchen anhatte, lief ich selbst zum OP-Saal. Meine Gummisohlen-Socken quietschten, als ich mich auf die OP-Liege legte. Um mich vom Stechen der Nadel abzulenken, die mir in eine Vene gepikst wurde, schloss ich meine Faust um einen Kamm. Nach gefühlt nur wenigen Sekunden kam ich im Aufwachraum wieder zu Bewusstsein – und spürte direkt, dass mir wortwörtlich eine riesige Last von den Schultern gefallen war. Erst, als ich wieder in meinem Zimmer war, sah ich mir meine neuen Brüste genauer an. Die zwei tiefen, auberginefarbenen Narben sind heute Teil meines neuen Ichs. Aus meinen alten Nippeln wurden neue geformt. Ich habe mehrere Kilogramm an Gewebe verloren. Meine neue Brust ist wunderschön, perfekt.