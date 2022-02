Sexe pendant les règles : comment éviter la scène de crime ?

Le sang menstruel agit comme un lubrifiant naturel, et une lubrification accrue tend à améliorer la pénétration, si c'est ce que vous pratiquez comme sexe. Et puis il y a les changements hormonaux dont nous avons parlé plus haut, qui peuvent vous rendre plus excité·e que jamais. Certaines personnes trouvent que leur vagin et leur vulve sont plus sensibles pendant leurs règles . Cela peut être une arme à double tranchant : pour certaines personnes, la sensibilité peut être trop forte pour qu'elles aient envie de faire l'amour ; pour d'autres, elle peut être juste suffisante pour provoquer un orgasme vraiment puissant. L'essentiel est de faire ce qui vous semble le mieux pour vous.