Saignements d’implantation ou règles : quelle différence ?

Si vous essayez de tomber enceinte, le fait de prêter attention à des symptômes tels que le saignement d'implantation peut vous aider, vous et votre obstétricienne, à déterminer exactement où vous en êtes (le fait de noter les dates de vos rapports sexuels est également utile à cet égard). Si vous savez déjà que vous êtes enceinte et que vous avez des saignements légers, il est bon d'en parler à votre médecin. Selon le Congrès américain d'obstétrique et de gynécologie 15 à 20 % des femmes enceintes présentent des saignements en début de grossesse, ce qui n'est généralement pas très grave. Mais des saignements plus abondants ou plus tardifs peuvent être le signe de quelque chose de plus grave.