10 astuces pour en finir avec les ballonnements

Si vos ballonnements sont liés à une constipation, Duker Freuman recommande de prendre des suppléments de magnésium pour faciliter le transit intestinal. Elle précise que ces suppléments peuvent être pris tous les jours, si nécessaire. La diététicienne Jessica Cording, qui a écrit The Little Book Of Game-Changers : 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety, est du même avis et suggère de boire du citrate de magnésium en poudre mélangé à de l'eau chaude avant de se coucher si vous êtes constipé·e.