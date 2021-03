Sollte ich eine sexuelle energetische Reinigung ausprobieren?

„Wenn du mit jemandem Sex hast, findet ein Energieaustausch statt“, sagt Yvette Montoya , intuitives Medium, die Energie als eine nicht-physische Kraft oder Essenz definiert, die in allen lebenden Dingen vorhanden ist. Die selbsternannte grüne Bruja bietet alles – von Lesungen bis zu Reinigungen – für ihre Kund:innen an. „Der erste Schritt bei der Selbstfürsorge ist es, zu verstehen, was auf einer energetischen Ebene tatsächlich passiert, wenn wir mit einer anderen Person intim werden.“