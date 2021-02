Pourquoi & comment purifier l’énergie sexuelle après une rupture

Ces dernières années, les marques et les produits dans le domaine de la santé intime se sont multipliés, proposant des solutions allant des probiotiques pour équilibrer le pH et prévenir la vaginose bactérienne, les mycoses et les infections urinaires, aux produits qui favorisent le plaisir sexuel. En marge de tous ces moyens destinés à améliorer notre santé physique, il existe une communauté de plus en plus importante qui se concentre sur les aspects psychiques, émotionnels et spirituels de nos vies sexuelles. Selon les brujas (sorcières) et guérisseuses Latinx Yvette Montoya, Briana Amos, Zayda Rivera, Emilia Ortiz et Esoteric Esa, il est tout aussi important de considérer cet aspect du bien-être sexuel le sexe ayant, comme tout autre type d'échange, un impact sur notre bien-être. Et en particulier, sur notre énergie.