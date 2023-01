„Vajacial“: Ich war bei der Intimkosmetik & das solltest du wissen

Trotz des Namens geht es in einem Vajacial genau genommen gar nicht um deine Vagina , den inneren Teil deines Körpers, sondern um die Bikinizone und Vulva. In einem Interview nach meiner Behandlung erklärt mir Andrea, dass ein Vajacial in verschiedenen Kosmetikstudios oft aus unterschiedlichen Schritten besteht; in diesem hier lief das aber so ab: Reinigung, Dampfbehandlung, Peeling, Waxing (nicht jedes Mal), Ausreinigung von Poren und Entfernung eingewachsener Haare , Pflege, LED-Lichttherapie und Hydrogel-Maske. Statt Waxing gab es in meinem Studio die Option zu einem aufhellenden Peeling. Und um das nochmal zu betonen: All das passiert außerhalb der Vagina