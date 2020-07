Mama hat gesagt, ich wäre nicht “normal“: Spätfolgen des Vagina-Shamings in der Kindheit

Im Englischen gibt es einen Satz, den viele Kinder sehr häufig hören. Er lautet: „Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me“ – was grob übersetzt bedeutet, Stöcke und Steine können dich verletzen, Wörter dagegen nicht. Aber das ist natürlich eine Lüge. Jeder Mensch, der schon mal gemobbt wurde wird dir bestätigen, dass es die unüberlegten “harmlosen“ Kommentare und herablassenden Beleidigungen sind, die uns auf ewig verfolgen. Besonders schädlich und nachhaltig können die Kommentare sein, die über unseren Körper gemacht werden – ganz gleich, ob sie nun eigentlich gutgemeint waren oder absichtlich verletzend. Eine nebenbei gemachte Bemerkung über das Gewicht könnte beispielsweise zu einer lebenslangen Unsicherheit oder sogar zu einer psychischen Krankheit führen.