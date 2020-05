Kribbeln im Intimbereich? Das könnten die Gründe dafür sein

Wenn du erregt bist, strömt Blut in deine Vulva. Du fängst an, feucht zu werden, und deine Genitalien schwellen ein wenig an. Für manche Menschen fühlt sich diese Erregung wie ein Kribbeln an. Für andere ist es eher ein Pochen. Einige Leute empfinden vielleicht sogar beides. Das fühlt sich richtig gut an – genieße es also!