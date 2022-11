Ich habe Herpes & so hat er mein Liebesleben beeinflusst

Obwohl all meine Symptome auf Herpes hindeuteten, war die Diagnose für mich doch eine große Überraschung – weil mir mein Ex nie erzählt hatte, dass er Herpes hatte. Es stellte sich heraus, dass er zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren davon gewusst hatte, es mir aber… einfach nie gesagt hatte. Ich kann mich zwar schwach daran erinnern, dass er einmal meinte, er könne mich nicht küssen, weil er ein Fieberbläschen am Mund habe, doch wusste ich damals – wie viele andere auch – nicht, dass diese Bläschen am Mund immer ein Symptom von Herpes sind (daher auch der Begriff „ Lippenherpes “). Um mit diesem Schock klarzukommen, versuchte ich eine Weile lang, es mit Humor zu nehmen (so à la: „Wow! Er hat Schluss gemacht und mir ein Abschiedsgeschenk mitgegeben!“), aber im Laufe der Zeit wuchs meine Wut wegen seiner Täuschung. Vor allem, als ich dann selbst wieder mit dem Dating anfing.