Dein Monatshoroskop im Juni – So stehen die Sterne diesen Monat

Lieber Löwe , jetzt, da die Venus bis zum 8. Oktober in deinem Sternzeichen steht, bist du der kosmische Liebling (zumindest solange, bis die Venus nächsten Monat, am 22. Juli, ihre Rückläufigkeit beginnt). Während der letzten paar Monate hast du still und heimlich dein Ding durchgezogen, ohne dich ins Rampenlicht zu drängeln. Jetzt will dich das Rampenlicht aber ins Zentrum der Aufmerksamkeit holen. In diesem Monat richten sich alle Augen auf dich – selbst wenn (oder gerade wenn) du nicht darum bittest. Der Vollmond im Schützen am 4. Juni aktiviert deinen Sektor für Ruhm, Kreativität und wahre Liebe und verstärkt deine magnetische Anziehungskraft nur noch zusätzlich. Wonach auch immer du dich diesen Monat sehnst: Höchstwahrscheinlich fällt es dir noch leichter in den Schoß als sonst – also gib Acht, was du dir wünschst.