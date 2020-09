Pour Rose, graphiste, l'anxiété est le déclencheur de sa manie d'entortiller ses cheveux. "Je me tortille les cheveux depuis que j'ai 7 ou 8 ans et on m'a crié dessus pour ça", explique-t-elle à R29. "Ma famille pensait que c'était juste une habitude d'enfant mais maintenant que j'ai 20 ans, je peux vous dire que c'est 100 % lié à l'anxiété". Rose souffre de TDAH et de troubles bipolaires, qui peuvent s'accompagner de problèmes sensoriels. "J'aime beaucoup les textures et le toucher car ce sont des choses sensorielles auxquelles je me raccroche le plus". Mais cela a aggravé le problème. "Faire tournoyer mes cheveux m'apporte en quelque sorte du réconfort. Je peux continuer à entortiller jusqu'à ce que mes cheveux s'emmêlent ou tombent en boule". Rose a même perdu quelques cheveux et a dû couper certaines mèches après que la torsion de ses cheveux ait rendu ses pointes irrécupérables.