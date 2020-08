Mon diagnostic TDAH est tombé il y a quelques années, mais je ne suis pas toujours à l'aise à l'idée de le divulguer sur mon lieu de travail. La raison ? Les nombreux préjugés qui circulent sur la question. Être free-lance me permet de contourner ce problème car je ne travaille généralement pas au bureau ; ma vie est une combinaison de télétravail, de rédaction en free-lance et de céramique. J'ai la main mise sur mes horaires et mon travail ; je ne suis responsable que du résultat, pas du processus de travail. Cela signifie également que je n'ai pas à me préoccuper des idées que se font les gens sur le TDAH.En janvier dernier, Universal Music a publié Creative Differences , un manuel pour promouvoir la neurodiversité dans les industries créatives. En examinant des domaines tels que le recrutement, le mentorat et la progression de carrière, ce guide offre aux entreprises des solutions pratiques pour améliorer leurs accessibilités aux personnes neuro-atypiques.