38 codes Netflix pour cibler exactement ce que vous voulez regarder

Ce qui vous attend : Si vous en avez marre de regarder To All The Boys (et le deuxième volet) encore et encore, entrez ce code pour trouver d'autres options de films sur les relations entre jeunes adultes comme Alex, Strangelove, Tall Girl et Let It Snow. Cette liste est plutôt limitée, car elle est très spécifique et principalement composée d'originaux Netflix, mais elle permet de réduire le nombre de rom-coms disponible sur la plateforme de streaming.