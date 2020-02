Découvrez les K-dramas, notre nouvelle lubie Netflix

Que vous soyez du genre à aimer les pièces d'époque ou que vous préfériez les drames romantiques, il existe un K-drama pour vous.

Ces séries sont réputées pour leurs scénarios d'action, forts en rebondissements, leurs trames captivantes, les relations tumultueuses et, bien sûr, leurs acteurs d’une beauté renversante. De plus, contrairement aux séries américaines, vous n'avez pas à craindre de devoir rester sur votre faim à la fin d'une saison, parce que la série n'a pas été renouvelée. Les K-dramas durent presque tous une seule saison, et sont divisés en un nombre raisonnable d'épisodes.