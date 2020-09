Kelsey Wells, qui est coach sportif sur l'application SWEAT , créée par Kayla Itsines, connaît l'impact des exercices de musculation. Son programme PWR at Home (disponible sur l'application) propose désormais 40 semaines complètes d'exercices sans équipement. "Il y a plusieurs façons d'augmenter l'intensité de votre entraînement si vous n'avez pas d'équipement", dit-elle. Vous avez besoin de preuves ? Wells a conçu cette séance d'entraînement de 12 à 15 minutes pour les lecteurs de Refinery29. Elle comprend un superset, un circuit et des exercices brûle-graisses - et combine des exercices de force et de haute intensité pour vraiment activer votre circulation sanguine et vos endorphines.