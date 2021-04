Boire plus d’eau est-il réellement bénéfique pour votre peau ?

"L'eau est le principal composant de nos cellules et de nos tissus, et représente la majorité de la composition de notre corps", confirme le Dr Costas Papageorgiou , chirurgien plastique et médecin esthétique. "Certaines études montrent une augmentation de ce que nous appelons l'hydratation 'profonde' de la peau après un apport supplémentaire en eau, ainsi qu'une réduction des signes cliniques de sécheresse et de rugosité, et une augmentation de l'élasticité de la peau. Cependant, il n'existe pas de définition claire de nos besoins quotidiens en eau", a-t-il ajouté.Il y a tout de même quelques recommandations qui circulent. Le Dr Papageorgiou a cité une recommandation américaine de 2,7 litres et 3,7 litres par jour respectivement pour les hommes et les femmes, et une recommandation plus modérée de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de 2l par jour pour les femmes et 2,5l d'eau par jour pour les hommes. La British Dietetic Association suggère même moins, soit 1,5 à 2 litres par jour comme c'est aussi souvent recommandé en France . La maxime populaire selon laquelle huit verres par jour est le chiffre magique provient d'une recommandation émise en 1945 et même dans cette recommandation, la phrase suivante notait que la majeure partie de cette eau se trouve en fait dans les aliments. Pommes, épinards, tomates - de nombreux fruits et légumes sont riches en eau, et il est conseillé de manger son eau autant que de la boire.