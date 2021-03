Le Bioluronic Buzz de Jane Scrivner , est un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique qui contient du spilanthol. Selon la marque, tout comme le Botox, l'ingrédient a un effet "paralysant" temporaire sur la peau, lissant les rides et ridules et améliorant la texture de la peau. Du côté luxe, les influenceur·euses et les rédacteur·ices adorent le sérum pour les yeux Elixir Vitae de Tata Harper 2.0 . Sa texture est un peu plus épaisse que celle des autres sérums et il peut donc servir de crème pour les yeux. Le beurre de karité, l'acide hyaluronique et une équipe d'huiles aident à nourrir et à hydrater la peau sèche, en réduisant temporairement les ridules.