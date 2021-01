Se laver le visage avec du savon solide peut-il réellement éliminer l’acné ?

Chimiquement parlant, "Les savons sont des sels d'acides gras. Ils sont fabriqués à partir de la réaction de graisses et d'huiles avec de l'hydroxyde de sodium ou de potassium, et les savons qui en résultent portent des noms comme palmitate de sodium et cacaote de sodium", a déclaré Michelle. Ce processus de fabrication de savon est appelé saponification et il existe une différence entre un savon et un détergent : le savon est fabriqué en mélangeant des graisses et des huiles avec une sorte de base, tandis que les détergents sont fabriqués en combinant des composés chimiques. Les savons peuvent être très desséchants, d'où la nécessité de recourir parfois à des détergents. "On trouve ces détergents dans les nettoyants et les shampoings sans savon", explique Michelle.