5 shampoings solides qui lavent vraiment vos cheveux

Depuis des années, nos routines complexes de soins capillaires nuisent à la planète, produisant une empreinte carbone bien plus importante que tout autre rituel de beauté. Et comme seulement 50 % des déchets de salle de bains sont recyclés (contre 90 % des déchets de cuisine), il n'est pas étonnant que nous soyons de plus en plus nombreu·ses·x à nous préoccuper de choses comme la consommation de plastique dans l'industrie de la beauté et le gâchis qu'elle laisse derrière elle.