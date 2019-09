Ich habe 5 feste Shampoos getestet & das ist mein Urteil

Fridays for Future, globale Erwärmung, Dieselskandal, Hambacher Forst… Die Nachrichten quellen über vor Meldungen über das Klima, die Umwelt und die Verantwortung des Menschen an diesem Schlamassel. Immer mehr von uns möchten – lobenswerterweise – bei sich selbst anfangen und verzichten im Alltag so gut es geht auf Plastik. Das fängt bei der Tüte im Supermarkt an und hört in unserem Badezimmer auf: Immer mehr Firmen bieten festes Shampoo an, das aussieht wie ein Seifenstück. Aber ist das nur für die Umwelt gut, während wir uns selbst damit abfinden müssen, nun auf dem Kopf wie das Vogelnest auszusehen, das wir doch im übertragenen Sinne im Wald retten wollen?