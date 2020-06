Si vous êtes de celles et ceux qui doivent continuellement composer avec l'humidité, la solution la plus simple reste sans doute de changer de shampoing. Justine Marjan, coiffeuse people, nous dit que votre rituel sous la douche peut avoir un réel impact sur la façon dont vos cheveux réagissent - ou ne réagissent pas - à l'humidité. "Il est important de trouver un shampoing qui hydrate les cheveux en profondeur", dit-elle. "Lorsque vos cheveux sont bien hydratés, ils sont doux, soyeux et plus faciles à coiffer, même lorsque l'humidité de l'air augmente".