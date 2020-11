J’ai essayé les nouveaux produits capillaires afro de Lush – & voici ce que j’en pense

Cette année, en plein milieu d'une pandémie mondiale, je me suis rasée la tête . C'était un geste nécessaire : d'innombrables années d'éclaircissement et de lissage avaient laissé mes boucles autrefois rebondissantes pour mortes. Il n'y avait pas de meilleur moment pour tout couper que pendant le confinement. La nouvelle jeunesse de mes cheveux a nécessité un changement de soins afin de donner à mes longueurs les nutriments dont elles avaient besoin pour se rétablir. Cela dit, le marché des soins capillaires afro est un champ de mines et certains produits non seulement contiennent des ingrédients dangereux mais ne sont pas fabriqués de la manière la plus durable et la plus écologique possible.