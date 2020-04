Pourquoi j’ai profité du confinement pour me raser la tête

Je suis créatrice de jeux vidéo à plein temps et j'ai toujours eu l'impression que le look avait quelque chose de très artistique et percutant. Je n'ai pas de dress-code dans mon boulot et je ne travaille pas avec le public, donc je peux m'habiller un peu comme je veux. Alors je me suis dit qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait. Avec le confinement, je n'ai pas besoin de sortir pour aller à des événements ou des occasions spéciales, donc si ça devait ne pas me plaire, je pourrais au moins laisser pousser un peu, ou trouver le temps de me procurer une perruque. Ça me laisse aussi le temps d'expérimenter et d'apprendre à m'habiller avec ma nouvelle coupe de cheveux.