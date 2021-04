Boire de l’eau à la chlorophylle aide-t-il vraiment à éliminer l’acné ?

Petit flashback de cours de SVT : la chlorophylle est le composé qui donne aux plantes leur couleur verte grâce au processus de photosynthèse. "La chlorophylle est un pigment vert que l'on trouve dans les plantes, les algues et les cyanobactéries", explique Hadley King , dermatologue à New York. "Elle est essentielle à la photosynthèse, permettant aux plantes d'absorber l'énergie de la lumière. Dans le corps humain, la chlorophylle a des propriétés antioxydantes et il a donc été démontré qu'elle pouvait potentiellement améliorer les signes de vieillissement de la peau".