Warum alle gerade von der „Schwangerschafts-Nase“ reden

„Anfangs fiel mir gar nicht auf, wie sehr sich meine Nase veränderte. Erst in der Mitte meines zweiten Trimesters bemerkte ich, dass ich schwerer atmen konnte“, erzählt sie gegenüber Refinery29. Sie hatte zwar festgestellt, dass ihre Nase ein bisschen angeschwollen war, glaubte aber, sie sei einfach krank; schließlich war es Winter und die Schwangerschaft beeinflusste ihr Immunsystem . „Die Nase wurde aber immer größer. Mein ganzes Gesicht schwoll an“, sagt sie und vermutet, das habe an dem ganzen zusätzlichen Blut gelegen, das ihr Körper damals produzierte, und an den zahlreichen Blutgefäßen in ihrer Nase.