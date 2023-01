Billige Zahn-Veneers sind ein Albtraum & TikTok ist voll davon

In Deutschland belaufen sich die Kosten für professionelle Veneers auf rund 900 bis 2.000 Euro pro Zahn und werden meist nicht von der Krankenkasse übernommen. Wer es günstiger will, hat die Option, zu „Veneers-to-go“ bzw. „Sofort-Veneers“ zu greifen, die nicht individuell an den Zahn angefertigt werden (und demnach auch schlechter halten); diese Art von Zahnersatz kostet etwa 350 bis 400 Euro pro Zahn . Wie so häufig bei kosmetischen Eingriffen ist es im Ausland deutlich günstiger; nicht umsonst hat zum Beispiel der Hashtag #TurkeyTeeth („Türkei-Zähne“) auf TikTok mittlerweile schon über 31 Milliarden Views. Der Trend, für die Zahnschönheit ins Ausland zu reisen, hat sogar einen eigenen Namen: „Zahntourismus“ – und birgt aufgrund der verschiedenen Qualitätssicherheitsstandards in anderen Ländern immer ein Risiko, weil die „anspruchsvolle Ausbildung in der hohen Handwerkskunst eines Zahntechnikers […] weltweit nirgendwo mit Deutschland vergleichbar“ ist, schreibt die Gesellschaft für Zahngesundheit, Funktion und Ästhetik