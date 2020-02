Tagsüber konntest du wenigstens noch einigermaßen Atmen, aber sobald du dich von der Vertikalen in die Horizontale begibst, geht plötzlich gar nichts mehr? Der Grund dafür könnte sein, dass der Schleim in deiner Nase wenn du sitzt oder stehst ganz einfach über deinen Hals ablaufen kann. Sobald du dich dann hinlegst, geht das allerdings nicht mehr so einfach, so MedlinePlus . Der simple, aber effektive Trick ist, den Kopf hochzulagern. Dafür kannst du einfach ein Extrakissen verwenden. Das ist zwar vielleicht nicht mehr so bequem wie vorher (sorry, Rücken, aber Atmen geht gerade vor), aber wenigstens erstickst du dann nicht. Außerdem nimmt dadurch der Druck auf die Nebenhöhlen ab.