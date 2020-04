3 Monate Bettruhe: Diese Dinge haben mir geholfen, nicht verrückt zu werden

Durch die Coronavirus-Pandemie hat sich viel in unserem Alltag verändert. Wir fahren nicht mehr täglich quer durch die ganze Stadt, gehen nicht aus, verreisen nicht, gehen nicht auf Konzerte und auch nicht mehr auf Partys oder Blind Dates. Manche Menschen stehen noch immer unter Schock und können einfach nicht begreifen, was hier gerade passiert. Außerdem zeichnet sich so langsam ab, dass sich die Situation so schnell wohl nicht ändern wird und wir noch Monate in unseren Wohnungen gefangen sein könnten. All diese Gefühle kenne ich nur zu gut. Aber während ich hier so in meiner Wohnung sitze, die ich nun schon zum zweiten Mal nicht verlassen darf – und zwar diesmal auf unbestimmte Zeit –, zähle ich die Tage, bis ich meinen Sohn endlich kennenlernen darf. Ich frage mich, wie ich die freie Zeit am besten nutzen könnte; wie ich es anstelle, sie als Geschenk zu sehen. Vielleicht versuchst du einfach mal, ganz in Ruhe in dich hineinzuhorchen und zu warten, welche Ideen, Themen oder Fragen tief in dir drin sind. Wer weiß: Vielleicht entdeckst du jetzt ja eine völlig neue Seite an dir. Oder einen neuen Lebenssinn. Oder einfach nur ein neues Hobby