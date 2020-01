Neu auf Netflix: Auf diese Filme kannst du dich 2020 freuen

2020 kannst du dich auf neues Material von Größen wie Gina Prince-Blythewood Dee Rees und Liz Garbus freuen sowie auf Produktionen von Spike Lee, David Fincher, Ryan Murphy, Tyler Perry und Ron Howard. Auch Newcomer sind vertreten, die ihr erfolgreiches Spielfilm-Debüt feiern, wie Prentice Penny und Numa Perrier.Bis jetzt war die Award-Saison 2020 mehr als enttäuschend was das Thema Gender-Diversity und -parität angeht. Ein Grund dafür ist, dass es viele Filmstudios nicht auf die Reihe kriegen, die Filme, bei denen Frauen Regie geführt haben ordentlich zu vermarkten. Manchmal richten sie sich mit ihnen auch nicht an die richtige Zielgruppe. Was jetzt passiert ist, dass die Streaminganbieter, die immer mächtiger werden, anfangen, den Status quo anzufechten. Sie geben Menschen eine Chance, die in traditionellen Systemen oft übersehen werden. Hoffen wir einfach mal, dass sich Netflix und andere Streaminganbieter weiterhin für mehr Gleichberechtigung einsetzen und die nächste Award-Saison endlich inklusiver wird.Aber zurück zum eigentlichen Thema des Artikels. In der folgenden Slideshow stelle ich dir einige der besten Filme vor, die dich in den nächsten 12 Monaten auf Netflix erwarten. Es lohnt sich, ab und zu mal reinzuschauen, denn ich werde die Liste aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt.