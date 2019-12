Die Filmbiografie ist nicht nur eins der ältesten Filmgenres , sondern auch eins der fesselndsten. Sie gibt uns die Möglichkeit, einen Blick in das Leben eines anderen Menschen zu werfen, ihn besser kennenzulernen und all die emotionalen, bedeutungsvollen Momente dieser Person mitzuerleben. Und manchmal lernen wir wichtige Lektionen, indem wir uns in die Lage eines anderen Menschen versetzen.