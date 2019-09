„Hidden Figures”: Warum ihr die Hommage an die vergessenen Heldinnen lieben werdet

Und was wäre ein Film über diese Zeit ohne Motown-Feeling? One and only Pharrell Williams, mehrfacher Grammy-Gewinner und Koproduzent des Films, ist verantwortlich für den Soundtrack und alle musikalischen Highlights mit Blues, Jazz, Soul, R'n'B. „Pharrell liebt diese Geschichte“, so Regisseur Ted Melfi, „tatsächlich ist er sogar in Virginia, wo der Film spielt, geboren. Deshalb wusste er alles über die NASA und war inspiriert von der Musik der Sechziger… Er verliebte sich in das Filmprojekt, es war also eine perfekte Synergie.“ (Übrigens gibt es den Soundtrack bereits bei Amazon zu kaufen und bei Spotify zu hören.) Auch die Besetzung könnte nicht passender sein: „Ich fand die Geschichte fantastisch“, sagt Taraji P. Henson, die Johnson spielt, während einer Drehpause im historischen Morehouse College in Atlanta. „Wir haben Frauen in Spielfilmen als Politikerinnen, Anwältinnen und Ärztinnen gesehen. Ich glaube aber nicht, dass ich je eine schwarze Wissenschaftlerin oder Mathematikerin gesehen habe. Deshalb dachte ich ‚Wow, was für eine großartige Gelegenheit, jungen Mädchen ein Vorbild zu präsentieren’“. Bei der Vorbereitung auf ihre Rolle hatte Henson die Ehre, Johnson treffen, die jetzt 97 Jahre alt ist und im vergangenen Jahr von Präsident Obama die Medal of Freedom überreicht bekam. „Sie ist brillant, und was mich vor allem faszinierte, ist diese ruhige Strenge, die sie ausstrahlt. Sie ist zurückhaltend. Ihr Hirn arbeitet ununterbrochen, deshalb redet sie nicht so viel – und wenn doch, dann hat sie etwas zu sagen“, erzählt die Schauspielerin, die zugibt, dass Mathematik nicht gerade zu ihren Stärken gehört! „Katherine wurde geboren mit dem gewissen Extra in den grauen Zellen… das mir fehlt“, lacht sie und gesteht, dass sie „wahnsinnig Angst“ vor dem Film hatte, „weil es um all das geht, was ich in der Schule nicht kapiert habe. Aber deshalb bin ich ja eine Schauspielerin; ich liebe die Herausforderung."