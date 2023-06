Der BMI sagt nichts über die Gesundheit – wieso benutzen wir ihn dann noch?

Für Dani (29, sie/ihr) wurde es noch schlimmer. Sie wollte sich die Brüste verkleinern lassen , um ihre Rücken- und Schulterschmerzen loszuwerden. „Ich trage rund um die Uhr einen BH. Wenn ich nämlich keinen trage, tut es weh. Beim Sport muss ich zwei Sport-BHs übereinander tragen.“ Sie sprach deswegen mit ihrer Hausärztin, die ihr sagte, sie müsse ihren BMI reduzieren (ohne dass Dani überhaupt gewogen wurde), bevor sie Dani dann doch auf die Waage stellte und ihren BMI (29) ermittelte. „Sie fragte mich, was ich am Vortag alles gegessen hatte. Als sie dann hörte, dass das nur gesunde Sachen gewesen waren, empfiehl sie mir eine Diät und meinte: ‚Zucker ist schlechter für Sie als Rauchen!‘ Dann sagte sie noch: ‚Je niedriger der BMI, desto besser erholt man sich von einer OP!‘ Und ich weiß einfach, dass das nicht stimmen kann!“ ( Tatsächlich hängt das von der Art der Operation ab .) Die beiden sprachen so viel über den Gewichtsverlust, dass sich Dani nach dem Termin nicht mal sicher war, ob sie jetzt wirklich an eine:n Chirurg:in überwiesen worden war (sie musste erst im Krankenhaus anrufen, wo man ihr die Überweisung bestätigte). Dani nahm daraufhin ab, obwohl sie das eigentlich gar nicht wirklich gewollt hatte. „Es fühlte sich fast so an, als hätte man mich dazu gezwungen. So nach dem Motto: Wenn ich abnehme, bekomme ich die OP, die ich brauche – selbst wenn ich eigentlich schon vorher fit und gesund war.“ Nachdem sie also abgenommen und 18 Wochen gewartet hatte, meldete sich das Krankenhaus bei ihr. „Sie schrieben mir eine zweizeilige Nachricht, in der stand, ich ‚bräuchte derzeit keinen Termin‘, und wenn ich das anders sähe, sollte ich mir eine neue Überweisung von meiner Hausärztin holen. In dem Brief stand kein Grund dafür, und nirgendwo stand eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.“