Über diese Essstörung spricht kaum jemand – dabei ist sie weit verbreitet

„Ein möglicher Grund dafür ist, dass dieses Verhalten nicht sozial akzeptiert wird,“ erklärt Dr. Kathryn Kinmond, Hochschullehrerin am Health, Rehabilitation and Psychology Center an der Manchester Metropolition Universität, mir per Email. CHSP wird deutlich weniger thematisiert als Anorexie oder Bulimie, weder in Filmen und TV-Serien, noch gibt es Prominente, die sich offen mit dieser Krankheit identifizieren und es gibt meistens auch keine Fotos, die schockierend genug wären, um sie in den Boulevardzeitungen abzudrucken. Aber am wichtigsten ist, dass sie sehr schwer zu erforschen ist, weil „es sich größtenteils um eine versteckte Essstörung handelt und Menschen nicht ins Krankenhaus kommen, weil sie kauen und spucken“, erklärt Dr. Kinmond.