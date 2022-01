So fühlt sich eine körperdysmorphe Störung wirklich an

Wenige Tage vor Weihnachten 2013 checkte ich also in einer Klinik für Essstörungen ein. Abgesehen von einer generalisierten Angststörung wurde mir eine ernsthafte körperdysmorphe Störung (kurz „BDD“ für „body dysmorphic disorder“) diagnostiziert. „Ist das nicht einfach nur ein Synonym für ‚egozentrisch‘?“, jammerte ich in der Therapie. Trotzdem lernte ich während der Behandlung (und seitdem), dass eine BDD so viel mehr ist als bloß ein „Ich fühle mich so fett“ nach einer großen Mahlzeit oder der Wunsch nach Komplimenten und Aufmerksamkeit. Eine Körperbildstörung zeichnet sich durch eine hartnäckige Besessenheit mit eingebildeten oder kleinen äußerlichen Makeln aus und fühlt sich ungefähr so an, als würde dir eine Mücke am Ohr herumschwirren – ein aufdringliches Summen, das dich den kompletten Tag über verfolgt.