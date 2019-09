50 Kilogramm abnehmen: wie es wirklich aussieht

Ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Körper aus der Zeit, als ich dick war. Ich habe ihn mir nie aktiv angesehen. Wenn ich in den Spiegel schaute, sah ich mir immer nur mein Gesicht an. Im ersten Jahr an der Highschool bin ich so dick geworden, dass ich beim Baden meinen Körper nicht mehr vollständig ins Wasser eintauchen konnte. Ich erinnere mich an das erste Mal, als das passiert ist: Mein gesamter Körper war vom Wasser bedeckt, bis auf einen weißen Kreis – meinen Bauch, der aus dem Wasser herausragte. Ich sah ihn und entschied, dass das kein Teil von mir war. Ich nannte es eine Insel. Dann nahm ich ein Mini-Shampoo und eine Spülung und stellte mir vor, es wären ein Junge und Mädchen, die sich auf der Insel in einander verlieben würden. Ich spielte in der Badewanne wie ein Kleinkind. Es ist keine traurige Erinnerung. Aber sie erinnert mich daran, wie es sich angefühlt hat ein dickes Mädchen zu sein – an das Gefühl, eine Insel zu sein.