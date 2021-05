En fonction du type et de la couleur de votre peau, ainsi que de la nature des cicatrices ou des marques, il existe une série d'options différentes. Le Dr Jack a déclaré que les peelings du visage peuvent être très efficaces pour aider à restaurer la surface et à éclaircir la peau, tandis que le dermaplaning est une autre option. Il a souligné l'importance de ne pas tenter soi-même un tel niveau d'invasivité - il s'agit de procédures cliniques, souvent accompagnées de quelques jours de repos, qui doivent être réalisées dans un cadre sûr. "Une autre option populaire dans ma clinique s'appelle Morpheus8. C'est un mélange de radiofréquence et de microneedling qui agit sur la couche dermique de la peau. Cette technique chauffe et remodèle le tissu cutané et aide à relancer la production de collagène", explique le Dr Jack, ajoutant qu'il faut compter entre une et trois séances. Une autre option pour les cicatrices sur une zone plus petite, a-t-il suggéré, pourrait être d'injecter un peu de filler d'acide hyaluronique pour combler la marque.