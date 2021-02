Quels outils de soins de la peau valent le coup d’investir ?

Parlons maintenant des soins luminothérapie à LED. J'ai une peau assez sensible et j'ai découvert qu'un coup de pouce de LED après un soin du visage agressif permettait d'apaiser ma peau et de prolonger l'effet glow post-traitement. Mais les machines utilisées sont énormes et encombrantes, alors je ne pensais pas pouvoir recréer cet effet à la maison. Pourtant, le Light Salon, qui est l'un de mes lieux de prédilection, a rendu cela possible grâce à son masque Boost à domicile. Il est fait d'un plastique souple et flexible et est équipé de deux courroies pour que vous puissiez le porter confortablement en position assise, couchée ou même en marchant. Vous pouvez regarder Netflix, parcourir Instagram, et même travailler sur votre ordinateur tout en profitant de ses effets. Dix minutes de lumière LED donnent à ma peau un aspect très agréable, un teint plus lumineux et une sensation de souplesse. La lumière rouge des LED peut aider à stimuler la production de collagène et certaines recherches préliminaires semblent prometteuses.