Fastenmonat Ramadan: Geständnisse einer „sündigen“ Muslima

Gegen Ende des Monats, mit fast 30 Tagen des klare(re)n Denkens hinter mir, wird mir klar, dass es mir beim Ramadan gar nicht wirklich um Hunger oder Durst geht. Was ich am Fastenmonat am meisten schätze – einer seiner Aspekte, der mich in meinen 20ern wieder zum Ramadan zurückkehren ließ –, ist, wie er Familie und Freund:innen jeden Tag zusammenbringt. Ich liebe es, einen Grund dafür zu haben und mir die Mühe zu machen, meine große Familie zu treffen und mit ihnen zum Sonnenuntergang das Fasten zu brechen. Darauf freue ich mich jeden Tag von ganzem Herzen. Wie viele von uns können das wirklich von sich behaupten? Und zum Zuckerfest, Eid al-Fitr, geht es mir am Ende des Monats dann nicht darum, endlich auch wieder tagsüber was futtern zu können oder meine Freund:innen abends auf einen Drink zu treffen – sondern darum, meine gesamte Familie zu sehen.