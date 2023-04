Ich habe nackt vor 30 Fremden posiert & es hat mein Körperbild verändert

Und da war ich dann also, nackt in einem Raum voller Fremder. Meine Arme zeigen in Richtung Decke und greifen nach etwas, was nicht wirklich da ist. Der Song im Hintergrund endet, ein neuer beginnt, und ich weiß, dass es an der Zeit für eine neue Pose ist. Ich setze mich auf den Boden, winkle meine Beine an und kauere mich zusammen. Ich spüre, wie mein Bauch eine, vielleicht zwei, vielleicht drei Falten wirft. Anstatt mich aber schnell wieder zurückzulehnen oder mich dafür zu schämen, dass mein Bauch eben den Raum einnimmt, den er braucht, atme ich die kühle, schwere Luft ein und verharre für die nächsten zehn Minuten in dieser Position.