On a vu un retour de la couleur au cours de ces dernières années, avec de plus en plus de designers qui délaissent le noir pour du pastel et les couleurs primaires. Pareil, là où l’on s’attendait à voir du rose instagram ou du bleu électrique, on trouve maintenant des couleurs bien plus criardes, à la limite du loufoque. Et le plus fascinant dans tout ça ? C’est qu’on a du mal à détourner le regard. Fini le kaki militaire de Marine Serre, Dior, Sies Marjan et Ports 1961, le gris brutaliste de Miu Miu et Esteban Cortazar ou le brun aride d’Hermès et Givenchy. 2018 et 2019 dans son sillage marquent l’arrivée de la « ugly fashion », avec les « ugly sneakers », les « lunettes de soleil ugly » etc...Autrement dit, la mode se fait de plus en plus inesthétique, et on redemande.