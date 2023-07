Ich habe 640 € für einen Influencing-Kurs bezahlt – das habe ich gelernt

Denn selbst, wenn du dich mit den technischen Aspekten des Influencing auskennst und es schaffst, viele Views zu generieren, ist damit nicht garantiert, dass dir dieses Publikum auch treu bleibt. Du musst ihnen schon einem Grund dafür geben, dir loyal zu sein – indem du einen Zweck in ihrem Leben erfüllst, sei das nun Entertainment, Bildung oder Inspiration. Golloria George , 22 Jahre alt, will mit ihrem Content zum Beispiel eine Lücke füllen: Junge Menschen, die aussehen wie sie, erkennen sich auf TikTok nur selten in Creators wieder. „Mir fiel auf, dass es viele junge Mädchen gab – vor allem mit dunkler Hautfarbe wie ich –, die nicht wussten, wie sie sich schminken sollten. Genauso ging es mir auch. Ich hatte keine Vorbilder in der Beauty-Influencer:innen-Bubble “, erzählt sie. „Mein Channel fing etwa vier bis fünf Monate, nachdem ich mit regelmäßigen Posts angefangen hatte, an zu wachsen. In kürzester Zeit hatte ich dann 100.000 Follower:innen. Das war echt eine große Sache, weil es in dieser TikTok-Bubble niemanden gab, der oder die mir ähnlich sah und das machte, was ich machte.“