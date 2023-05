Sollte ich meine Scheidenflora testen lassen?

Einige Leute versuchen genau das zu ermöglichen. In den USA verkauft zum Beispiel die Marke Evvy Vaginalflora-Tests für zu Hause. Für 130 Dollar (umgerechnet circa 118 Euro) bestellst du dir dort einen Test, mit dem du einen Abstrich aus deiner Vagina nimmst, den du daraufhin an ein Labor schickst. Rund acht bis zehn Werktage später bekommst du dann eine Übersicht darüber, welche Bakterien und Pilze in deiner Vagina leben, was sie bedeuten, und was du gegen sie unternehmen kannst, wenn sie dir Unwohlsein bereiten. Die Marketingchefin und Mitbegründerin von Evvy, Laine Bruzek, erklärt uns, zu ihren Tests gehöre auch ein individuell zugeschnittener Plan für die nächsten Schritte (wie eine medikamentöse Behandlung). Sollte die vonnöten sein, vermittelt dich Evvy an entsprechende Mediziner:innen. Noch dazu werden deine Ergebnisse in Einzelgesprächen via Call mit dir besprochen.