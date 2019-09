Wie du Blasenentzündungen vorbeugen & behandeln kannst

Doch auch wenn eine Harntraktentzündung kein Grund zur Panik ist, angenehm ist sie auch nicht – im Gegenteil. Auf Schmerzen beim Wasserlassen, ständigem Harndrang, Unterleibsschmerzen und Co. können wir gern verzichten. Die Frage ist also, was kannst du tun, damit du sie erst gar nicht bekommst? Nie wieder Sex haben? Schließlich ist es nun mal so, dass Blasenentzündungen oft nach dem Geschlechtsverkehr auftreten, wie der Song “I Gave You A UTI” aus der Serie Crazy Ex-Girlfriend so schön erklärt. Doch abgesehen davon, dass Enthaltsamkeit für viele nicht wirklich eine Option ist (zumindest nicht nur aus Angst vor einer Blasenentzündung), ist Sex auch nicht die einzige mögliche Ursache. Also ist es umso wichtiger zu wissen, was du vorbeugend tun kannst. Deswegen verrate ich dir im Folgenden, welche Optionen du laut Dr. Millheiser hast.